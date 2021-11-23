Adana polisinden vatandaşlara "soba zehirlenmelerine" karşı uyarı - Son Dakika

Adana'da polis ekipleri, evlerinde ziyaret ettiği vatandaşlara sobadan sızan karbonmonoksit gazıyla zehirlenmelere karşı uyarılarda bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, soba kullanılan evlerde karbonmonoksit zehirlenmesi ve çıkabilecek yangınlara karşı duyarlılık oluşturmak amacıyla çalışma başlattı.

Ekipler, ziyaret ettikleri evlerde vatandaşlara rüzgarın ters yönden esebildiğini, bunun da dumanın bacadan çıkmasını engelleyip karbonmonoksit zehirlenmelerine yol açabileceğini anlattı.

Uyurken yanmaya devam eden sobanın zehirlenmeler ve yangın riski oluşturduğunu aktaran ekipler, baca temizliğinin de önemini belirtti.

Vatandaşlar da zehirlenme ve yangınlara karşı uyaran polislere teşekkür etti.