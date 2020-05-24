ADANA Polisten, bayram evde kalan Adanalılara palyaçolu ve müzikli eğlence - Son Dakika

Polisten, bayram evde kalan Adanalılara palyaçolu ve müzikli eğlence

ADANA'da polis ekipleri, Ramazan Bayramı'nda kısıtlama nedeniyle evde kalan ailelerin ve çocuklarının eğlenceli vakit geçirmesi adına apartmanların altında palyaço ve müzik eşliğinde eğlence düzenledi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 81 ilde Ramazan Bayramı boyunca sokağa çıkma kısıtlaması uygulanma kararı sonrası Adanalılar da bayramı evden kutlamaya başladı. Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri kısıtlama kararı evde kalan ailelerin eğlenceli vakit geçirmesi adına mahalleri gezerek apartman altlarında palyaço ve müzik eşliğinde eğlence düzenledi. Apartman sakinleri ise bu eğlenceye balkondan alkış ve danslarla eşlik etti. Ayrıca polis çocuklara pamuk şeker yapıp ikram etti. Aileler polisin yapmış olduğu bu etkinlikten dolayı çok memnun olduklarını belirtti. Polis ekipleri dakikalarca müzik eşliğinde vatandaşlara keyifli dakikalar yaşatırken aynı zamanda sosyal mesafeye uymaları konusunda anons yaparak uyarılarda bulundu.