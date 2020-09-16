ADANA Polisten gençlere internet kullanımı uyarısı - Son Dakika

Polisten gençlere internet kullanımı uyarısı

Adana'da polis ekipleri, gençlere güvenli internet kullanımı konusunda eğitim verdi.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ile Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana Gençlik Merkezi'nde bulunan gençlere güvenli internet kullanımı konusunda eğitim verdi. Polisler, gençlere internet ve buna bağlı olarak ortaya çıkan yanlış kullanımları anlattı. Polisler, gençlere, içerisinde internet kullanımıyla ilgili bilgilerin yer aldığı broşürler ve çeşitli hediyeler verdi.