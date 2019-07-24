Son Dakika Haberleri: ADANA POLİSTEN GENİŞ ÇAPLI SAHTE İÇKİ OPERASYONU
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ADANA POLİSTEN GENİŞ ÇAPLI SAHTE İÇKİ OPERASYONU

1 saat önce

ADANA'da polis, son dönemde artan metil alkol zehirlenmelerinin üzerine kentte 116 farklı adrese 500 kişilik ekiple operasyon düzenledi.

ADANA'da polis, son dönemde artan metil alkol zehirlenmelerinin üzerine kentte 116 farklı adrese 500 kişilik ekiple operasyon düzenledi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri (KOM), son dönemde metil alkol zehirlenmesi sonucu ölüm vakalarının artması üzerine denetimleri sıklaştırdı. Dün saat 17.00'de polisin 500 kişilik ekiple 116 farklı adrese eş zamanlı düzenlediği operasyonda, 432 şişe sahte içki, 500 paket kaçak sigara, 50 bidon içki yapımında kullanılan aroma, 21 şişe ve 3 bin 280 litre etil alkol, 70 litre boğma içki, 10 litre satışa hazır viski, 10 litre rakı, 4 tüfek, 2 ruhsatsız tabanca, 91 fişek ayrıca çok sayıda İçki şişesi kapağı ele geçirildi.
İMALATHANELER BASILDI
Sahte içki yapımında imalathane olarak kullanılan depolara polis tarafından düzenlenen operasyonda, burada yapılan aramalar sonucu 3280 litre etil alkol, 30 litre gliserin, 5 litre yapılmış viski, 50 tek kullanımlık viski aroması, 34 anason yağı, 2 alkol üretiminde kullanılan derece ölçer, 1 hazırlanan alkolleri şişelemek için kullanılan huni ele geçirildi. Operasyon sonunda 600 şişe etil alkol kontrolleri yapılmak üzere Adana İl Gıda Tarım Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi. Polis, olaylarla ilgili 6 şüpheliyi yakaladı. 2 şüphelinin ise yakalanması için arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Temmuz ayından itibaren Adana'da 12, Mersin 'de 9, Osmaniye 'de 1 ve Niğde'de 1 kişi olmak üzere toplamda 23 kişi metil alkol zehirlenmesinden hayatını kaybetti.
ADANA POLİSTEN GENİŞ ÇAPLI SAHTE İÇKİ OPERASYONU
Polis, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 10:08 Kaynak: DHA
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