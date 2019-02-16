Son Dakika Haberleri: Adana - Polisten Kaçtı, Emniyetin Kapısına Çarptı 3 Yaralı

Adana - Polisten Kaçtı, Emniyetin Kapısına Çarptı 3 Yaralı

1 saat önce

Polisten kaçtı, emniyetin kapısına çarptı 3 yaralı (2)(Tür: Yurt)

Polisten kaçtı, emniyetin kapısına çarptı 3 yaralı (2)

(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 05:44 Kaynak: DHA

Polis, Güncel
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