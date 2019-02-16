Adana - Polisten Kaçtı, Emniyetin Kapısına Çarptı 3 Yaralı
1 saat önce
Polisten kaçtı, emniyetin kapısına çarptı 3 yaralı (2)(Tür: Yurt)
Polisten kaçtı, emniyetin kapısına çarptı 3 yaralı (2)
(Tür: Yurt)
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 05:44 Kaynak: DHA
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