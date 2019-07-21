ADANA POLİSTEN KURAN KURSU ÖĞRENCİLERİNE 'İNTERNET' UYARISI
1 saat önce
ADANA'da polis, kent genelinde camilerde Kuran kursuna gelen öğrencilere internetin doğru kullanımı hakkında bilgi verdi.
Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 01:22 Kaynak: DHA
ADANA'da polis, kent genelinde camilerde Kuran kursuna gelen öğrencilere internetin doğru kullanımı hakkında bilgi verdi.
İl Emniyet Müdürülüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele
ekipleri, öğrencilerin interneti doğru kullanması için çalışma başlattı. Camilerde Kuran kursuna gelen öğrencilere bilgisayar ve internetin faydalı kullanılması hakkında semire veren polisler, zararlı oyun ve videolardan uzak durulması istendi. Seminerin ardından öğrencilere, çeşitli hediyeler dağıtıldı. Uygulamanın yaz boyu süreceği açıklandı.
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