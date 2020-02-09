Adana polisten 'telefon dolandırıcılığı' uyarısı - Son Dakika

Polisten 'telefon dolandırıcılığı' uyarısı

Adana'da, polis ekipleri vatandaşları evlerinde ziyaret ederek 'telefon dolandırıcılığı' konusunda uyardı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik, Suçlarla Siber Suçlarla Mücadele, Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, telefonda kendisini, savcı, jandarma ve polis olarak tanıtarak yapılan dolandırıcılık olaylarına karşı uyarıcı broşür hazırladı. Tespit edilen bölgelerdeki cadde, sokak ve evleri ziyaret eden ekipler, vatandaşları uyaran polis, ' Hiçbir kamu görevlisi telefonla arayarak vatandaşlardan para istemez. Böyle bir durumla karşılaştığınız anda, güvenlik güçlerini aranması gerekir' diyerek uyarılarda bulundu.

Adana İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatıyla yapılan uygulamanan süreceği bildirildi.