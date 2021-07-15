Adana Pozantı'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika

Adana'nın Pozantı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Belemedik Tabiat Parkı Anahşa Kalesi mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangına birer helikopter ve uçak, 10 arazöz ve su tankerleriyle müdahale etti.

Yangın, ekiplerin yaklaşık 7 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.