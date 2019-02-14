Son Dakika Haberleri: Adana Pozantı'da Tır, Otomobille Çarpıştı: 2 Yaralı

Adana Pozantı'da Tır, Otomobille Çarpıştı: 2 Yaralı

14 dakika önce

Pozantı'da TIR, otomobille çarpıştı: 2 yaralıAdana'nın Pozantı ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp karşı şeride geçen TIR, otomobil ile çarpıştı.

Pozantı'da TIR, otomobille çarpıştı: 2 yaralı

Adana'nın Pozantı ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp karşı şeride geçen TIR, otomobil ile çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Pozantı- Ankara Otoyolu'nun Gülek Tüneli Mevkii'nde meydana geldi. Durmuş Karakuş'un kullandığı 51 KY 044 plakalı TIR, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp karşı şeride geçti. İbrahim Bulut'un kullandığı 01 ACE 589 plakalı otomobil ile çarpıştı. Otomobil çarpışmanın etkisiyle takla attı. TIR sürücüsü Durmuş Karakuş hafif yaralanırken, takla atan otomobilden çıkarılan İbrahim Bulut, hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 06:51 Kaynak: DHA

Adana, Pozantı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



TIR'daki Arızayı Gidermek İçin Dinlenme Alanına Park Eden Sürücü, Korkunç Şekilde Can Verdi Genç Aşık İntihara Kalkıştı, Vatandaşların Derdi ise Video Çekmek Oldu

Şehit Nişanlısı, "Acı ve Istırap Çekiyorum" Diye Açtığı Tazminat Davasını Kazandı Müze İnşaatında Duvar Çöktü: 1 İşçi Yaşamını Yitirdi, 6 İşçi Yaralandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.2.2019 19:05:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adana Pozantı'da Tır, Otomobille Çarpıştı: 2 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]