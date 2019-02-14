Adana Pozantı'da Tır, Otomobille Çarpıştı: 2 Yaralı
14 dakika önce
Pozantı'da TIR, otomobille çarpıştı: 2 yaralıAdana'nın Pozantı ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp karşı şeride geçen TIR, otomobil ile çarpıştı.
Pozantı
'da TIR, otomobille çarpıştı: 2 yaralı Adana
'nın Pozantı ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp karşı şeride geçen TIR, otomobil ile çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, Pozantı- Ankara
Otoyolu'nun Gülek
Tüneli Mevkii'nde meydana geldi. Durmuş Karakuş
'un kullandığı 51 KY 044 plakalı TIR, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp karşı şeride geçti. İbrahim Bulut'un kullandığı 01 ACE 589 plakalı otomobil ile çarpıştı. Otomobil çarpışmanın etkisiyle takla attı. TIR sürücüsü Durmuş Karakuş hafif yaralanırken, takla atan otomobilden çıkarılan İbrahim Bulut, hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 06:51 Kaynak: DHA
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