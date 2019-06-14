Son Dakika Haberleri: ADANA Psikiyatri uzmanından 'karne' uyarısı
Son Dakika Güncel Haber

ADANA Psikiyatri uzmanından 'karne' uyarısı

1 saat önce

Psikiyatri uzmanından 'karne' uyarısıAdana'da psikiyatri uzmanı Erdem Önder Sönmez, 2018-2019 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle birlikle verilen karnenin bir yılın değerlendirilmesi olarak görüldüğünü belirtti.

Psikiyatri uzmanından 'karne' uyarısı
Adana'da psikiyatri uzmanı Erdem Önder Sönmez, 2018-2019 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle birlikle verilen karnenin bir yılın değerlendirilmesi olarak görüldüğünü belirtti.
2018-19 eğitim öğretim yılı, 18 milyon öğrencinin karnesini alması ile bugün tamamlanacak. Karne alacak öğrencilerin velilerine uzmanından uyarılar geldi. Psikiyatri uzmanı Erdem Önder Sönmez, Veliler, karneleri öğrencilerin başarısı olarak görmemeli dedi. Bazı öğrencilerin karneleriyle mutlu olacağını bazılarının da üzeleceğini belirten Erdem Önder Sönmez, Aileler, karnelerde notları sadece öğrencilerin değil kendilerinin de bir nevi ilgi değerlendirmesi olarak görmeliler. Karnede alınan notlara çocuklarımıza herhangi bir baskı kötü söz söylenmemeli. Eksik olan derslere yönelik strateji geliştirilmeli. Çocuğa güven verilmeli dedi
ADANA Psikiyatri uzmanından 'karne' uyarısı
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 10:29 Kaynak: DHA
adana, önder sönmez, er, psikiyatri, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



HDP'den seçmenlerine: İstanbul'da sandığa gitmek, geçerli oy kullanmak şarttır Facebook Londra merkezinde 500 kişiyi işe alacağını duyurdu BiTaksi ile yapılan yolculuklar 25 milyonu geçti Bülent Arınç'tan 31 Mart değerlendirmesi: AK Parti seçime kendi adaylarıyla gitseydi yüzde 95 kazanırdık

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.6.2019 12:01:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ADANA Psikiyatri uzmanından 'karne' uyarısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]