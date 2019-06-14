ADANA Psikiyatri uzmanından 'karne' uyarısı
1 saat önce
Psikiyatri uzmanından 'karne' uyarısıAdana'da psikiyatri uzmanı Erdem Önder Sönmez, 2018-2019 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle birlikle verilen karnenin bir yılın değerlendirilmesi olarak görüldüğünü belirtti.
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 10:29 Kaynak: DHA
Psikiyatri uzmanından 'karne' uyarısı Adana
'da psikiyatri uzmanı Erdem Önder Sönmez
, 2018-2019 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle birlikle verilen karnenin bir yılın değerlendirilmesi olarak görüldüğünü belirtti.
2018-19 eğitim öğretim yılı, 18 milyon öğrencinin karnesini alması ile bugün tamamlanacak. Karne alacak öğrencilerin velilerine uzmanından uyarılar geldi. Psikiyatri uzmanı Erdem Önder Sönmez, Veliler, karneleri öğrencilerin başarısı olarak görmemeli dedi. Bazı öğrencilerin karneleriyle mutlu olacağını bazılarının da üzeleceğini belirten Erdem Önder Sönmez, Aileler, karnelerde notları sadece öğrencilerin değil kendilerinin de bir nevi ilgi değerlendirmesi olarak görmeliler. Karnede alınan notlara çocuklarımıza herhangi bir baskı kötü söz söylenmemeli. Eksik olan derslere yönelik strateji geliştirilmeli. Çocuğa güven verilmeli dedi
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