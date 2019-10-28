Adana resulayn'da şehit olan piyade uzman çavuş erdoğan türkel, adana'da son yolculuğuna uğurlandı
38 dakika önce
ADANA Resulayn'da şehit olan Piyade Uzman Çavuş Erdoğan Türkel, Adana'da son yolculuğuna uğurlandı.
Haber Yayın Tarihi: 28.10.2019 12:08 Kaynak: DHA
ADANA Resulayn'da şehit olan Piyade Uzman Çavuş Erdoğan Türkel, Adana'da son yolculuğuna uğurlandı
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