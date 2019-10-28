Adana resulayn'da şehit olan piyade uzman çavuş erdoğan türkel, adana'da son yolculuğuna uğurlandı
1 saat önce
ADANA Resulayn'da şehit olan Piyade Uzman Çavuş Erdoğan Türkel, Adana'da son yolculuğuna uğurlandı.
Haber Yayın Tarihi: 28.10.2019 01:15 Kaynak: DHA
ADANA Resulayn'da şehit olan Piyade Uzman Çavuş Erdoğan Türkel, Adana'da son yolculuğuna uğurlandı
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