Son Dakika Haberleri: Adana resulayn'da şehit olan piyade uzman çavuş erdoğan türkel, adana'da son yolculuğuna uğurlandı
Son Dakika Güncel Adana resulayn'da şehit olan piyade uzman çavuş erdoğan türkel, adana'da son yolculuğuna uğurlandı

Adana resulayn'da şehit olan piyade uzman çavuş erdoğan türkel, adana'da son yolculuğuna uğurlandı

1 saat önce

ADANA Resulayn'da şehit olan Piyade Uzman Çavuş Erdoğan Türkel, Adana'da son yolculuğuna uğurlandı.

ADANA Resulayn'da şehit olan Piyade Uzman Çavuş Erdoğan Türkel, Adana'da son yolculuğuna uğurlandı

Adana resulayn'da şehit olan piyade uzman çavuş erdoğan türkel, adana'da son yolculuğuna uğurlandı

Resulayn, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.10.2019 01:15 Kaynak: DHA
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