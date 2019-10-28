Son Dakika Haberleri: Adana resulayn'da şehit olan piyade uzman çavuş erdoğan türkel, adana'da son yolculuğuna uğurlandı-2
Son Dakika Güncel Adana resulayn'da şehit olan piyade uzman çavuş erdoğan türkel, adana'da son yolculuğuna uğurlandı-2

Adana resulayn'da şehit olan piyade uzman çavuş erdoğan türkel, adana'da son yolculuğuna uğurlandı-2

11 dakika önce

ADANA Resulayn'da şehit olan Piyade Uzman Çavuş Erdoğan Türkel, Adana'da son yolculuğuna uğurlandı-2.

Adana resulayn'da şehit olan piyade uzman çavuş erdoğan türkel, adana'da son yolculuğuna uğurlandı-2, System.String[]

ADANA Resulayn'da şehit olan Piyade Uzman Çavuş Erdoğan Türkel, Adana'da son yolculuğuna uğurlandı-2

Resulayn, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.10.2019 02:05 Kaynak: DHA
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