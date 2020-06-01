ADANA Rusya'da koronavirüs tedavisinde durumu ağırlaşan Selahattin Uğur ambulans uçakla Türkiye'te...
ADANA Rusya'da koronavirüs tedavisinde durumu ağırlaşan Selahattin Uğur ambulans uçakla Türkiye'te getirildi.
ADANA Rusya'da koronavirüs tedavisinde durumu ağırlaşan Selahattin Uğur ambulans uçakla Türkiye'te getirildi
Haber Yayın Tarihi: 01.06.2020 04:11 Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › ADANA Rusya'da koronavirüs tedavisinde durumu ağırlaşan Selahattin Uğur ambulans uçakla Türkiye'te... - Son Dakika
Son Dakika Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan'la olan fotoğrafını paylaştı: Hep baş başa verelim biz seninle Amuda kalkıp spor hareketleri yapan Çağla Şıkel, kusursuz vücuduyla göz kamaştırdı Evlat acısı yaşayan Ebru Şallı, İstanbul'dan uzaklaşmaya karar verdi Acun Ilıcalı, doğum gününü kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisiyle kutladı 3,5 aylık hamile olan oyuncu Ceyda Ateş'in kızı olacak Kenan Doğulu'nun yeni yaşını "Beceremediğimiz evlilik olsun" diyerek kutlayan Beren Saat'e tepki yağdı: Seviyor musun sövüyor musun belli değil 2 ay sonra ekrana dönen Müge Anlı'nın stüdyosuna mesafeli sarılma düzeneği kuruldu Acun Ilıcalı, uyarılarına gülerek karşılık veren Yunus Emre'yi oyundan ihraç etti Nusret'in kardeşi Özgür Gökçe, deniz içerisinde yaptığı şovla sınırları zorladı ABD'deki protestolara katılan ünlü şarkıcı, plastik mermiyle vuruldu 48 yaşındaki oyuncu Caprice Bourret, kusursuz vücuduyla güneşlenirken yakalandı Dolandırıcılıkla suçlanan Kylie Jenner, menajerliğini yapan annesini işten kovdu İngiltere'de karantinadan çıkan Kraliçe Elizabeth 72 gün sonra ilk kez görüntülendi Gönüllüler takımından Cemal Can, dokunulmazlık oyununda sakatlandı Gardırop Fuat sorusu yarışmacıya 3 joker hakkını birden kullandırttı