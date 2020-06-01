ADANA Rusya'da koronavirüs tedavisinde durumu ağırlaşan Selahattin Uğur ambulans uçakla Türkiye'te... - Son Dakika

ADANA Rusya 'da koronavirüs tedavisinde durumu ağırlaşan Selahattin Uğur ambulans uçakla Türkiye 'te getirildi

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Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan'la olan fotoğrafını paylaştı: Hep baş başa verelim biz seninle