Adana sağanak, pozantı'da hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika
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Adana sağanak, pozantı'da hayatı olumsuz etkiledi

28 dakika önce

Sağanak, Pozantı'da hayatı olumsuz etkilediADANA'nın Pozantı ilçesinde gündüz etkili olan sağanak yağış nedeniyle birçok köy yolu ulaşıma kapandı, Çakıt Çayı'nın taşması sonucu iki dinlenme tesisinde su baskını yaşandı.

Sağanak, Pozantı'da hayatı olumsuz etkiledi

ADANA'nın Pozantı ilçesinde gündüz etkili olan sağanak yağış nedeniyle birçok köy yolu ulaşıma kapandı, Çakıt Çayı'nın taşması sonucu iki dinlenme tesisinde su baskını yaşandı.

İlçede dün gece başlayan ve gündüz etkisini artıran sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle ilçeye yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Belemedik, Yukarıbelemedik, Yağlıtaş ve Karakışlakçı köylerinin yolları ulaşıma kapandı. Çakıt Çayı'nın taşması sonucu bazı yaya köprüleri yıkıldı, iki dinlenme tesisi ise su baskını nedeniyle zarar gördü. Sağanağın etkilediği yerlere gelerek incelemede bulanan Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, Niğde tarafından gelen suların Çatık Çayı'na etki ettiği, 1 greyder, 4 iş makinesi ve tam kamyonlar ve 50'nin üzerindeki personel ile sele müdahale ettiklerini söyledi. Mücadele etmelerine rağmen yeterli olmadıklarını belirten Çay, ilgili kurumların kendilerine yardım etmesini istedi.

Öte yandan kapanan köy yollarının açılması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Adana sağanak, pozantı'da hayatı olumsuz etkiledi

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Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 12:05 Kaynak: DHA
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