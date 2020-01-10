Adana sağanak sonrası evlerinin yıkılma tehlikesi olan çift yardım bekliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana sağanak sonrası evlerinin yıkılma tehlikesi olan çift yardım bekliyor - Son Dakika

Adana sağanak sonrası evlerinin yıkılma tehlikesi olan çift yardım bekliyor

13 dakika önce

Sağanak sonrası evlerinin yıkılma tehlikesi olan çift yardım bekliyorADANA'da, sağanak sonrası evlerinin duvarlarında derin çatlaklar oluşan ve bazı yerleri yıkılan 2 çocuk sahibi Ali ve Hatun Tik çifti yardım bekliyor.

Sağanak sonrası evlerinin yıkılma tehlikesi olan çift yardım bekliyor

ADANA'da, sağanak sonrası evlerinin duvarlarında derin çatlaklar oluşan ve bazı yerleri yıkılan 2 çocuk sahibi Ali ve Hatun Tik çifti yardım bekliyor.

Çukurova ilçesindeki Kurttepe Mahallesi'nde oturan Ali ve Hatun Tik çiftinin evi pazartesi etkili olan şiddetli yağmurun ardından büyük zarar gördü. Duvarları çatlayan ve dökülen ev, yıkılma noktasına geldi. Evlerinden çıkarak eşyalarının bir kısmını akrabalarının evine yerleştiren Ali ve kanser hastası Hatun Tik çifti, yardım bekliyor. Hatun Tik, sağanağın artmasıyla bir süre sonra evlerinin fayanslarının döküldüğünü daha sonra da duvarların yıkıldığını söyledi. Eşinin ve kendisinin de hasta olduğunu söyleyen Hatun Tik, "Cumhurbaşkanım Recep Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum. Evsiz, barksız kaldım. İki çocuğum var sokaklardayız. Ben kanser hastasıyım. Eşimin beynimde tümör var. Ne olursunuz yardım edin" dedi.

Yıkılma tehlikesi olan eve gelen belediye ve polis ekipleri evin etrafına şerit çekerek güvenlik önlemi aldı. Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.

Adana sağanak sonrası evlerinin yıkılma tehlikesi olan çift yardım bekliyor

Kurttepe, Çukurova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 07:05 Kaynak: DHA
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