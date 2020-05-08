Son Dakika › Güncel › ADANA Sağanak sonrası Oltu çayının debisi yükseldi - Son Dakika
ADANA Sağanak sonrası Oltu çayının debisi yükseldi
6 saat önce
Sağanak sonrası Oltu çayının debisi yükseldiERZURUM'un Oltu ilçesinden geçen Oltu Çayının sağanak yağış sonrası debisi yükseldi.
Sağanak sonrası Oltu çayının debisi yükseldi
ERZURUM'un Oltu ilçesinden geçen Oltu Çayının sağanak yağış sonrası debisi yükseldi. Coşkun akan çayın taşkın ve sele yol açmaması vatandaşları mutlu etti. Çoruh Nehri'ni besleyen önemli sulardan biri olan Oltu Çayı, yağmur sularının debisini yükseltmesi sebebiyle coştu. İlçe merkezinden geçen çayın sularındaki yükselme bölgedeki tarım arazilerini etkilemedi. Coşkulu akan çayı izleyen vatandaşlar, bu senenin bereketli geçeceğini belirtti. Nadrettin Macit, "Allaha şükürler olsun bol bol yağmur yağıyor. Her hangi bir felaket olmadan güzel memleketimiz yeşilleniyor, bunun sevincini yaşıyoruz. İnşallah yaz aylarında da bu bereketli günleri görürüz" dedi. Oltu çayının çok coşkulu aktığını söyleyen Ayhan Özden ise "Oltu çayını çok gür ve coşkulu akarken görüyoruz. Debisi artan çaydaki pislikler de temizlendi. Ayrıca yağış sonrası taşkın ve sel olmadığı için seviniyoruz" diye konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 08.05.2020 11:27 Kaynak: DHA
Son Dakika Prens Harry ve Meghan Markle'ın yaşadığı lüks malikane ilk kez görüntülendi Format gereği canlı yayından atılan Serdar Ortaç sitem etti: Yazıklar olsun Evrim ve Nisa ile oynadığı voleybol maçını kazanan Acun Ilıcalı: Seyircimizden özür dileriz, pişmanım Eşcinsel olduğunu söyleyen sosyal medya fenomeni Murat Övüç, neden evlendiğini anlattı Demet Akalın, sokağa çıkma yasağıyla ilgili Fahrettin Koca'ya tepki gösterdiği paylaşımını sildi İftar yemeğine giden Bircan Bali'nin eşinin elindeki içki bardağı tepki çekti Sosyal medya fenomeni Murat Övüç mal varlığını anlattı: 12 ev 4 arabam var Yazar Pucca, yanlış anlaşılmadan dolayı Ece Erken'e öfke kustu: Hayatımda gördüğüm en boş ve salak kişisin Evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan müzisyen hayatını kaybetti Gönüllü olarak sokağa çıkan davulcu, vatandaşları Bülent Ersoy şarkılarıyla sahura kaldırdı Türk şarkıcı ve oyunculardan, BM ve DSÖ'nün koronavirüs mesajlarının iletilmesine destek Modelliği bırakan Harriet Rose, bakımevinde çalışmaya başladı Koronavirüsü yenen Dilan Çıtak Tatlıses, maskesiz sokağa çıkan kadına tepki gösterdi Hollywood yıldızı, koronaya el hareketi yaparak tepki gösterdi Ünlü oyuncu Jennifer Aniston, orta parmak işareti yaparak koronavirüse tepki gösterdi