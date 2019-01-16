Son Dakika Haberleri: Adana Sağanak Yağışa Teslim Oldu

Adana Sağanak Yağışa Teslim Oldu

1 saat önce

Adana'da gece boyunca etkili olan sağanak yağış nedeniyle ana caddeler ve sokaklar adeta göle döndü.

Adana'da gece boyunca etkili olan sağanak yağış nedeniyle ana caddeler ve sokaklar adeta göle döndü.

Gece boyunca etkili olan sağanak yağış Adana'da hayatı olumsuz etkiledi. Merkez Seyhan, Yüreğir ve Sarıçam ilçelerindeki ana arterlerde ve ara sokaklar adeta göle döndü. Bazı araçlar ise oluşan su birikintilerinde kaldı. Mahsur kalanları itfaiye ekipleri kurtardı. Şehrin bir çok yerinde ev ve iş yerlerini su bastı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 08:31 Kaynak: İHA

Yüreğir, Seyhan, Merkez, Adana, Güncel
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