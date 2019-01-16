Adana Sağanak Yağışa Teslim Oldu
1 saat önce
Adana'da gece boyunca etkili olan sağanak yağış nedeniyle ana caddeler ve sokaklar adeta göle döndü.
Adana
'da gece boyunca etkili olan sağanak yağış nedeniyle ana caddeler ve sokaklar adeta göle döndü.
Gece boyunca etkili olan sağanak yağış Adana'da hayatı olumsuz etkiledi. Merkez Seyhan
, Yüreğir
ve Sarıçam
ilçelerindeki ana arterlerde ve ara sokaklar adeta göle döndü. Bazı araçlar ise oluşan su birikintilerinde kaldı. Mahsur kalanları itfaiye ekipleri kurtardı. Şehrin bir çok yerinde ev ve iş yerlerini su bastı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 08:31 Kaynak: İHA
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