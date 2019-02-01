Adana Sağlık Festivali 14 Mart'ta Başlıyor

Adana Valiliği bünyesinde yürütülen Güney Adana Kalkınma Programı kapsamında düzenlenen 1. Adana Sağlık Festivali 14-15-16 Mart tarihlerinde Tüyap Fuar Alanı'nda gerçekleştirilecek.

Adana Valiliği bünyesinde yürütülen Güney Adana Kalkınma Programı kapsamında düzenlenen 1. Adana Sağlık Festivali 14-15-16 Mart tarihlerinde Tüyap Fuar Alanı'nda gerçekleştirilecek.



Festival kapsamında 'Bu festivalde sağlık var' sloganıyla halkı sağlıklı yaşam konusunda bilinçlendirmek, bilinçlendirirken etkinliklerin festival havasında geçmesini sağlayarak halkın bu konuda teşvik edilmesi planlanıyor.



Festival içeriğinde sağlık ve hastalıklarla ilgili bilgi, söyleşi panellerinin yanı sıra zumba, pilates, yoga, bisiklet kullanımı teşvikiyle ilgili etkinlikler gerçekleşecek. Panellerde genel halk sağlığı, günümüz hastalıkları, bağımlılıkları ile ilgili alanında uzman konuşmacılar eşliğinde bilgilendirme yapılacak. Genç katılımcı sayısını artırmak içinde festival dahilinde fiziksel aktivite ve etkinliklerle paneller desteklenecektir. - ADANA

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