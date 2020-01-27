Adana Sağlık-Sen yönetimi deprem bölgesinde - Son Dakika

Adana Sağlık-Sen yönetimi deprem bölgesinde
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Adana Sağlık-Sen Şube Başkanı Bekir Nennioğlu, yönetim kurulu üyeleriyle 6,8 büyüklüğündeki depremin meydana geldiği Elazığ'ın Sivrice ilçesini ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 05:12 Kaynak: AA
Adana Sağlık-Sen Şube Başkanı Bekir Nennioğlu, yönetim kurulu üyeleriyle 6,8 büyüklüğündeki depremin meydana geldiği Elazığ'ın Sivrice ilçesini ziyaret etti.
Nennioğlu, deprem bölgesinde görev yapan UMKE ve 112 Acil Sağlık ekipleriyle bir araya gelerek cezerye ikram etti.
Soğuk kış şartlarından korunmaları için termal içlik personellerine dağıttıklarını belirten Nennioğlu, personellerinin 24 saat hiç durmadan çalışmaya devam ettiğini ifade etti.
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