ADANA Sahte alkolden ölümlerin olduğu Adana'da etil alkol operasyonu
1 saat önce
Sahte alkolden ölümlerin olduğu Adana'da etil alkol operasyonuAdana, Mersin, Niğde ve Osmaniye'de 22 kişinin metil alkol zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından Adana'da denetimlerini artıran polis, 2 depoda toplam bin 945 şişe etil alkol ile içki yapımında kullanılan 521 aroma...
Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 09:56 Kaynak: DHA
Sahte alkolden ölümlerin olduğu Adana
'da etil alkol operasyonu
Adana, Mersin
, Niğde
ve Osmaniye
'de 22 kişinin metil alkol zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından Adana'da denetimlerini artıran polis, 2 depoda toplam bin 945 şişe etil alkol ile içki yapımında kullanılan 521 aroma ve tatlandırıcı ele geçirdi.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan
ilçesi Yeşiloba Mahallesi'ndeki 2 depoya baskın yaptı. 2 depoda toplam bin 945 şişe etil alkol ile içki yapımında kullanılan 521 aroma ve tatlandırıcı bulundu. Polis
, S.Y. ve H.Y. isimli şüphelileri gözaltına aldı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.Y. nöbetçi mahkemece tutuklanırken, H.Y. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Ele geçirilen malzemeler ise imha edildi.
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