Adana Saimbeyli- Kozan Yolu Heyelan Nedeniyle Kapandı

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Adana'da Karnaval Nedeniyle Oteller Doldu, Apart Ücretleri Tavan Yaptı

Geçersiz Oylar Nasıl Sayılıyor? Herkesin Cevabını Merak Ettiği Sorunun Cevabı Kamerada