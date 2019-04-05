Son Dakika Haberleri: Adana Saimbeyli- Kozan Yolu Heyelan Nedeniyle Kapandı

Adana Saimbeyli- Kozan Yolu Heyelan Nedeniyle Kapandı

1 saat önce

Saimbeyli- Kozan yolu heyelan nedeniyle kapandıAdana'nın Saimbeyli ilçesinde kuvvetli yağmur sonrası meydana gelen heyelan nedeniyle Saimbeyli- Kozan yolu kapandı.

Saimbeyli- Kozan yolu heyelan nedeniyle kapandı

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde kuvvetli yağmur sonrası meydana gelen heyelan nedeniyle Saimbeyli- Kozan yolu kapandı.

Sabah saatlerinde meydana gelen olayda, bölgedeki şiddetli yağmur sonrası meydana gelen heyelanda, Şarşar mevkiinde düşen kaya ve toprak yolu kapattı. Karayolları ve belediye ekipleri bölgede çalışma başlatırken, trafik tek şeritten açıldı. Bölgede jandarma ekipleri de geniş güvenlik önlemi aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 11:21 Kaynak: DHA

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