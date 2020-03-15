ADANA Şalvarında sakladığı yeşil reçeteyle alınan ilaçları satarken yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel ADANA Şalvarında sakladığı yeşil reçeteyle alınan ilaçları satarken yakalandı - Son Dakika

ADANA Şalvarında sakladığı yeşil reçeteyle alınan ilaçları satarken yakalandı

6 saat önce

Şalvarında sakladığı yeşil reçeteyle alınan ilaçları satarken yakalandıADANA'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 495 gram bonzai ile yeşil reçeteyle satılan 22 hap ele geçirildi.

Şalvarında sakladığı yeşil reçeteyle alınan ilaçları satarken yakalandı

ADANA'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 495 gram bonzai ile yeşil reçeteyle satılan 22 hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 7 şüpheliden, 4'ü tutuklandı. Tutuklanan şüphelilerden Kudret B. (57) adlı kadının, şalvarının cebine sakladığı yeşil reçeteyle satın alınan hapları satarken yakalandığı belirtildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ve Yüreğir ilçelerine bağlı Gülpınar, Sinanpaşa, Dedekorkut, Yeşilyurt ve Hürriyet mahallelerinde 'torbacı' olarak tabir edilen ve sokakta uyuşturucu satan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı. 495 gram bonzai ile yeşil reçeteyle satılan 22 hap ele geçirildi.

Sinanpaşa Mahallesi'nde yakalanan Kudret B.'nin şalvarının cebinden yeşil reçeteyle satılan ve uyuşturucu amaçlı kullanılan 14 hap ve 2 bin 355 lira çıktı. Bir işte çalışmadığı öğrenilen Kudret B., parayı nereden aldığını ise ifadesinde söyleyemediği kaydedildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarıldı. Şüphelilerden Kudret B. ile Turgay Ç. (30), Abdurrahman A. (32) ve Sinan B. (29) tutuklandı. Engin Y.'ye (19) ev hapsi cezası verilirken, Enis B. (20) adli kontrol şartıyla, Serhat G. (21) ise savcılıktan serbest kaldı.

ADANA Şalvarında sakladığı yeşil reçeteyle alınan ilaçları satarken yakalandı

Sinanpaşa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 03:12 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çeçen Lider Kadirov'dan koronavirüsü küçümseyen sözler: Virüsten korkmayın, zaten öleceksiniz
Akdeniz'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi Çankaya Köşkü'ndeki 'koronavirüs' toplantısı sona erdi! İşte alınan kararlar ABD'de koronavirüs kaynaklı ölü sayısı 59'a yükseldi

Son Dakika Haberleri
21:42 Sinop'ta iki otomobil çarpıştı: 4 ölü, 6 yaralı
21:42 Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili son 24 saatte dünyada yaşanan gelişmeleri derleyerek...
21:38 İki otomobil çarpıştı: 4 ölü, 6 yaralı (2)
21:35 Diyarbakır'da sokak ortasında silahlı saldırı: 1 ölü
21:34 Süt yüklü TIR devrildi: 1 yaralı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2020 21:48:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ADANA Şalvarında sakladığı yeşil reçeteyle alınan ilaçları satarken yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]