"Adana Sanayi Kampüsü" dönüşüme katkı sağlayacak - Son Dakika

"Adana Sanayi Kampüsü" dönüşüme katkı sağlayacak

20.05.2021 15:44

Adana Valisi Süleyman Elban, Sanayi Kampüsü'nün, Adana sanayisi ile bölge ekonomisine sağlayacağı katkılar açısından kritik önem taşıyacağını söyledi.

Adana Valisi Süleyman Elban, Sanayi Kampüsü'nün, Adana sanayisi ile bölge ekonomisine sağlayacağı katkılar açısından kritik önem taşıyacağını söyledi.

Vali Elban, Adana sanayisinin gelişimine önemli katkılar sunması beklenen Adana Metal Sanayi Sitesi'nde inşaatı süren "Sanayi Kampüsü" projesinin inşaatında incelemelerde bulundu.

Vali Elban, inceleme gezisinde "Sanayi Kampüsü" içinde yer alan 'Kobi Yetkinlik, Digital Dönüşüm ve İnovasyon Merkezi' inşaatını ziyaret ederek yapılan çalışmaları yerinde incelendi.

Adanalı şirketleri geleceğe hazırlamak ve giderek artan global rekabete karşı koruyabilmek için yenilikçi, yüksek katma değerli ürünler üretmenin önemini vurgulayan Vali Elban, "Nitelikli çalışanlar, şirketlerin en önemli gücüdür. Adana Sanayi Kampüsü bünyesinde uygulama ağırlıklı bir metodoloji çerçevesinde, müteşebbislerimiz, yöneticilerimiz ve çalışanlarımız gelişimini öncelikle eğitim ve danışmanlık hizmetlerine ağırlık vererek, Adana sanayisi ile bölge ekonomisine sağlayacağı katkılar açısından kritik önem taşıyacaktır" diye konuştu.

Vali Elban, ülke ve kent ekonomisine önemli katkılar sağlayacak olan bu tür çalışmaların daima destekçisi olacaklarını ifade etti ve projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç ise Adana sanayisinin dönüşümüne katkı sağlayacak Sanayi Kampüsü Projesi'nin inşaatının tüm hızıyla sürdüğünü, kampüs projesi kapsamında yer alan Model Fabrika olarak da adlandırılan 'Kobi Yetkinlik ve Digital Dönüşüm Merkezi ile İnovasyon Merkezi'nin Temmuz ayında tamamlanarak faaliyete geçeceğini söyledi. Kıvanç, "Sanayi Kampüsü projesinin Adana sanayisinin gelişimine önemli katkılar sağlayacak, işletmelerin değişen üretim teknolojilerine adaptasyonunu sağlamak noktasında önemli hizmetler verecek, bu anlamda özelikle yalın ve dijital dönüşüm anlamında işletmelerimize rehberlik edecektir" dedi. - ADANA

Adana Sanayi Kampüsü dönüşüme katkı sağlayacak
Adana Sanayi Kampüsü dönüşüme katkı sağlayacak

Süleyman Elban, geri dönüşüm, Metal, Adana, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 'Adana Sanayi Kampüsü' dönüşüme katkı sağlayacak - Son Dakika Ekonomi


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