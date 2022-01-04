Adana Sanayi Odası Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi açıldı - Son Dakika

Adana Sanayi Odası (ADASO) ) Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi törenle hizmete girdi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ADASO'da düzenlenen açılış töreninde yaptığı konuşmada, ticareti kolaylaştıracak, ekonomiyi, yargı sistemini güçlendirecek, toplumsal barışa katkı sağlayacak her düzenlemenin önemli ve değerli olduğunu söyledi.

Bugün Adana'da Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi'nin açılışını yaptıklarını aktaran Hisarcıklıoğlu, şu an 55 odada arabuluculuk merkezinin hayata geçtiğini, buralarda 390 arabulucunun görev yaptığını belirtti.

Şu an ülke genelinde arabuluculuğa gelen başvuru sayısının ayda 100 bine ulaşmış durumda olduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu, toplumda bu konu hakkında bilginin arttığını ve insanların bunun faydalarını görmeye başladığını aktardı.

Hisarcıklıoğlu, TOBB ve odaların bu işe sahip çıkmasıyla iş-işveren, ticari ve tüketici uyuşmazlıklarında arabuluculuğun zorunlu hale getirildiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bu sistemin kullanımı her geçen gün arttı. Buraya gelen dosya sayısı 2,5 milyona yaklaştı. Bunların yüzde 70'i, anlaşmayla sonuçlandı. Eskiden yıllar süren davalar, günler, haftalar içinde bitti. Yani adalete erişim hızlandı. Zira insanlar, zaman kaybından ve maddi anlamda kendilerini yıpratan uzun süreçten, yargı sistemimizse önemli bir iş yükünden kurtuldu. Böylece mağduriyetler azaldı, adalet duygusu güçlendi. Anlaşmazlıklar helalleşerek çözüldü. Böylelikle her iki taraf da mutlu ayrılıyor."

Hisarcıklıoğlu, TOBB Tahkim Divanı ile üyelerinin ticari uyuşmazlıklarını en geç 6 ayda tahkimle çözebildiklerini söyledi.

-"Arabuluculukta iki taraf da memnun olarak ihtilaflarını çözmüş olur"

TOBB Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Çiçek, hayırlı bir teşebbüs sebebiyle Adana'da olduklarını belirtti.

TOBB'un bu ve benzeri alternatif uyuşmazlık çözümlerinin ülkeye kazandırılmasında en baştan beri destek verdiğini ifade eden Çiçek, devlete güveninin yargıya güven olduğunu söyledi.

Arabulucukla ilgili bilgilendirmelerin arttırılması gerektiğini aktaran Çiçek, arabuluculuk müessesesinin faydalarının, getirdiği imkanların ve fırsatların anlatılmasının önemli olduğunu dile getirdi.

Arabuluculuk yapacak hukukçuların 84 saat eğitim aldığını ve sınavdan geçirildiğini dile getiren Çiçek, arabulucuğa gitmenin dava hakkını ortadan kaldırmayacağını, anlaşılmazsa davanın kaldığı yerden devam edeceğini söyledi.

Tarafların arabuluculuk nezaretinde konuştukları sözlerin hiçbirisinin mahkeme nezdinde delil olarak kullanılmadığını aktaran Çiçek, "Arabuluculuk sistemi kişilerin hakkını, hukukunu korumak noktasında her türlü teminatı ortaya koymuştur. Arabulucularda zaten bakanlığın denetimindedir. Dava yolu hem uzun hem masraflıdır, varılan sonuç en az taraflardan birini memnun etmez, bazen iki taraf da memnun olmaz. Arabuluculukta iki taraf da memnun olarak ihtilaflarını çözmüş olur. Bu da iş ve toplum barışına katkı sağlamış olur." diye konuştu.

Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanı Çağdaş Özer de arabuluculuk kurumunun 2013 yılında uygulanmaya başlandığını söyledi.

Uygulamayla 2014'de ülke genelinde 3 milyon hukuk uyuşmazlıklarından sadece 200'nün arabuluculukla çözüldüğünü hatırlatan Çağdaş, 2021'in sonunda 351 bin uyuşmazlığın arabuluculukla çözüldüğünü belirtti.

Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç da Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi'nin kente ve iş dünyasına hayırlı olması temennisinde bulundu.

Konuşmaların ardından Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi'nin açılış kurdelesi kesildi.

Öte yandan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Sarıçam TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Adana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Adana Sanayi Odası Model Fabrika ve Yenilik Merkezini ziyaret ederek, yapılan çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.