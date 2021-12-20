Adana Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün Adana H. Sabancı Osb İmar Planı Değişikliği Konulu Basın Duyurusu - Son Dakika
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Adana Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün Adana H. Sabancı Osb İmar Planı Değişikliği Konulu Basın Duyurusu

20.12.2021 04:16

ADANA SANAYİ VE TEKNOLOJİ İL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN ADANA H. SABANCI OSB İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ KONULU BASIN DUYURUSUAdana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi(OSB)'ne ait 1/5000 ve 1/1000 ölçekli ilave ve değişiklik imar planı teklifi, plan açıklama raporu ve bilgi paftasının Sanayi ve...

ADANA SANAYİ VE TEKNOLOJİ İL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN ADANA H. SABANCI OSB İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ KONULU BASIN DUYURUSU

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi(OSB)'ne ait 1/5000 ve 1/1000 ölçekli ilave ve değişiklik imar planı teklifi, plan açıklama raporu ve bilgi paftasının Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın onayına sunulduğu, söz konusu ilave ve değişiklik imar planı teklifi, plan açıklama raporu ve bilgi paftasının 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun 4'üncü maddesine istinaden Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca e-imza ile onaylandığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca elektronik sistem üzerinden onaylanan . pdf uzantılı 1/5000 ve 1/1000 ölçekli ilave ve değişiklik imar planı teklifi, plan açıklama raporu ve bilgi paftasının http://sanayi. gov. tr adresinde de paylaşılmakta olduğu bildirilmiştir.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca elektronik sistem üzerinden onaylanan ve ilgi yazı eki . pdf uzantılı 1/5000 ve 1/1000 ölçekli ilave ve değişiklik imar planı teklifi, plan açıklama raporu ve bilgi paftasına ulaşmak için aşağıdaki linke tıklayınız.

İndirmek İçin Tıklayınız.

Kaynak: Habermetre
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Son Dakika Toplum Adana Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün Adana H. Sabancı Osb İmar Planı Değişikliği Konulu Basın Duyurusu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün Adana H. Sabancı Osb İmar Planı Değişikliği Konulu Basın Duyurusu - Son Dakika
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