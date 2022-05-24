Adana Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ'ın Kızı Yaşamını Yitirdi - Son Dakika
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Adana Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ'ın Kızı Yaşamını Yitirdi

24.05.2022 00:47
Adana Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ'ın Kızı Yaşamını Yitirdi

Adana’nın Sarıçam ilçesinin Belediye Başkanı Bilal Uludağ’ın 11 yaşındaki kızı Elif Su, kanser hastalığı nedeniyle yaşamını yitirdi.

Adana'nın Sarıçam ilçesinin Belediye Başkanı Bilal Uludağ'ın 11 yaşındaki kızı Elif Su, kanser hastalığı nedeniyle yaşamını yitirdi.

MHP'li Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ'ın 11 yaşındaki kızı Elif Su, bir ay önce kanser teşhisi nedeniyle Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınmıştı. Elif Su, ilerleyen hastalığı nedeniyle hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti.

Elif Su, yarın öğlen namazı sonrasında Buruk mezarlığına defnedilecek.

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MHP'li Belediye Başkanı'nın evlat acısı; Elif Su hayatını kaybetti MHP'li Belediye Başkanı'nın evlat acısı; Elif Su hayatını kaybetti
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Adana Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ'ın Kızı Yaşamını Yitirdi - Son Dakika


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