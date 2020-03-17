ADANA Sebze ve meyve fiyatlarının düşmesine rağmen pazarlar boş kaldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel ADANA Sebze ve meyve fiyatlarının düşmesine rağmen pazarlar boş kaldı - Son Dakika

ADANA Sebze ve meyve fiyatlarının düşmesine rağmen pazarlar boş kaldı

6 saat önce

Sebze ve meyve fiyatlarının düşmesine rağmen pazarlar boş kaldıKORONAVİRÜS nedeniyle İran, Irak ve Suriye ile gümrük kapılarının kapatılmasının ardından sebze ve meyve fiyatları düştü.

Sebze ve meyve fiyatlarının düşmesine rağmen pazarlar boş kaldı

KORONAVİRÜS nedeniyle İran, Irak ve Suriye ile gümrük kapılarının kapatılmasının ardından sebze ve meyve fiyatları düştü. Gümrük kapılarından dönen ürünler, iç piyasaya yüzde 90'a yaklaşan indirimlerle sunulsa da, Adana'da pazarlar koronavirüs nedeniyle boş kaldı.

Koronavirüs salgını nedeniyle kapanan Irak, İran ve Suriye gümrük kapılarından dönen yüklü miktarda kaliteli sebze ve meyve Adana Vedat Dalokay Yaş Sebze ve Meyve Hali'nde satışa sunuldu. Yüzde 90'ı aşan oranlarda ucuzlayan sebze ve meyvelerden lahana 30 kuruş, kırmızı lahana 25 kuruş, mandalina 1 lira, soğan 1 lira, patates 1.30 lira, salkım domates 2.5 lira, elma 1.20 lira, portakal 1 liraya alıcıyla buldu. Sebze ve meyve halindeki uygun fiyatlar, semt pazarlarına da yansıdı ancak önceki haftalarda oldukça hareketli olan Denizli, Yeşilyurt, Şakirpaşa, Dumlupınar, Sepici, Yenidoğan, Dadaloğlu, Yeşilbağlar, Atakent, Adana Koop, Topel, Fatih, Yeşiloba, Gürselpaşa ve Çifte Minare Semt Pazarları'ndaki insan kalabalığının koronavirüs salgını endişesiyle azaldığı görüldü. Pazar esnafından yeşillik satıcısı Hamiyet Kunt, koronavirüs endişesinin piyasayı olumsuz etkilediğini belirterek, 'Durumlar berbat. Eve para götüremez duruma geldik. Baksanıza bomboş. Çok azaldı müşterilerö dedi.

Şehmus Altındağ ise dengesiz giden mevsim şartları nedeniyle piyasada ürün bolluğunun az olduğunu kaydederek, 'Eğer ihracattaki sıkıntı olmasaydı şu an ürün fiyatları çok daha pahalı olacaktı. Vatandaşlar sebze ve meyveyi en az 2 kat daha pahalı yiyecektiö diye konuştu.

Emekli Raif Doğan da pazar yerinde fiyatları uygun bulduğunu anlatarak, çay ve domates satın aldığını dile getirdi.

ESNAF DESTEKLENMELİ

Tüketicilerden Servet Doğan ise 10-15 gün önce piyasaların daha hareketli olduğunu, yolda insan kalabalığı olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

??Şu an pazar yerinde çok az insan var. Yetkililerin bazı şeyleri göz ardı etmemesi, esnafı göz önünde bulundurması lazım. Bu durgunluk insanların ödemelerine yansıyacak ve ticari ilişkileri zedeleyecek boyuta geliyor. Buna karşı devletin önlem alması lazım. Devlet memurları maaş alabilir, sabit maaşlılar gelirlerini alabilir ama esnaf daha büyük sıkıntı içinde. En azından kredi yollarını açarak esnafı desteklemeleri lazım.??

ADANA Sebze ve meyve fiyatlarının düşmesine rağmen pazarlar boş kaldı

Pazarlar, Adana, Irak, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 04:46 Kaynak: DHA
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