Adana Seçimde Muhtarlığı, Kavgada Gözünü Kaybetti
1 saat önce
Seçimde muhtarlığı, kavgada gözünü kaybettiOsmaniye'de girdiği muhtarlık seçimini 150 oyla kaybeden Aziz Deprem (42) kendisine destek verenlere teşekkür ziyareti yaptığı sırada bir kişi ile çıkan tartışma sonrası uğradığı saldırıda sol gözünü kaybetti.
Seçimde muhtarlığı, kavgada gözünü kaybetti Osmaniye
'de girdiği muhtarlık seçimini 150 oyla kaybeden Aziz Deprem (42) kendisine destek verenlere teşekkür ziyareti yaptığı sırada bir kişi ile çıkan tartışma sonrası uğradığı saldırıda sol gözünü kaybetti.
İki çocuk babası Aziz Deprem, Rahime Hatun
Mahallesi'ne muhtar adayı oldu. 8 bin 200 seçmenin bulunduğu ve 7 kişinin yarıştığı muhtarlık seçiminde Deprem, 150 oyla kaybetti. Seçim sonrası kendisine destek veren kişilere teşekkür etmek isteyen Deprem, ikameti başka mahallede bulunan fakat sahte adres beyannamesinde bulunduğunu iddia ettiği S.A. ile tartışmaya başladı. Bu sırada S.A., Deprem'in gözüne elindeki anahtarlıkla vurdu. Aldığı darbeyle, yere yığılan Deprem'i çevredekiler en yakındaki hastaneye kaldırdı. Gözünde görme problemi oluşan Deprem, tedavisinin ardından Adana Çukurova Üniversitesi
(ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedaviye alınan Deprem'in gözünde yüzde 80 görme kaybı olduğu anlaşıldı. Kendisini yaralayan kişiden şikayetçi olduğunu belirten Aziz Deprem, Benim gözümü geri versinler, beni bu hale getiren kişiden şikayetçiyim. Devlet büyüklerimizden yardım istiyorum dedi. Savcılık ve polise de giderek şikayette bulunduğunun söyleyen Deprem, olayın sorumlularının cezandırılmasını istedi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 01:12 Kaynak: DHA
Seçimde Muhtarlığı, Kavgada Gözünü Kaybeden Aday Devlet Büyüklerinden Yardım İstedi
Düğünü İçin 1978 Model Otomobili Limuzine Dönüştürdü
Denizli Acıpayam'daki Depremin Öğrencilerde Yarattığı Korku Kamerada
Son Dakika! Binali Yıldırım: Aradaki Fark 18 Bin Civarına Düştü