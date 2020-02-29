Adana şehidini uğurladı - Son Dakika
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Adana şehidini uğurladı

6 saat önce

Adana'da şehit Uzman Çavuş Selman Cankara toprağa verildiSURİYE'nin İdlib kentinde rejimin düzenlediği hava saldırısında şehit olan askerlerden Piyade Uzman Çavuş Selman Cankara'nın (26) cenazesi, memleketi Adana'da son yolculuğuna uğurlandı.

Adana'da şehit Uzman Çavuş Selman Cankara toprağa verildi

SURİYE'nin İdlib kentinde rejimin düzenlediği hava saldırısında şehit olan askerlerden Piyade Uzman Çavuş Selman Cankara'nın (26) cenazesi, memleketi Adana'da son yolculuğuna uğurlandı.

Evli ve 1 çocuk babası olan Uzman Çavuş Selman Cankara için Sabancı Merkez Camii'nde düzenlenen törene Çevre Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Vali Mahmut Demirtaş, kent prokotokolü, babası Adil Cankara, annesi Döndü Özgüner, eşi Semra Cankara, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Şehidin 1,5 yaşındaki oğlu Uygar, cenazede yakınlarının kucağında hiç bir şeyden habersiz çevreyi izledi. Şehidin kız kardeşi Fatma Cankara da askeri ünforma giyerek törene katıldı. Fatma Cankara bir tarafından ağladı, diğre taraftan da yengesi Semra Cankara'yı teselli etmeye çalıştı.

Burada kılınran cenaze namazının ardından Selman Cankara'nın cenazesi götürüldüğü Burak Mezarlığı Şehitliği'nde toprağa verildi.

UYGAR OYUNCAK ARABASINI ELİNDEN DÜŞÜRMEDİ

Şehit Selman Cankara'nın oğlu Uygar, tören sırasında elinden oyuncak arabasını bırakmadı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu da cami avlusunda dolaşan Uygar'ı kucağına alarak sevdi.

Cenaze namazının kılınmasının ardından, vatandaşlar şehit olan diğer askerler içinde gıyabı cenaze namazı kıldı.

Adana şehidini uğurladı

İdlib, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 02:56 Kaynak: DHA
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