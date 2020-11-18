Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğine Doç. Dr. Çetinkünar getirildi - Son Dakika

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğine Doç. Dr. Süleyman Çetinkünar getirildi.
Hastaneden yapılan açıklamaya göre, gerçekleştirilen devir teslim töreninde Doç. Dr. Süleyman Çetinkünar, görevi Doç. Dr. Koray Daş'tan devraldı.
Daş, Çetinkünar'a yeni görevinde başarılar dileyerek, her zaman bayrağı ileri taşımada yanında olacağını kaydetti.
Çetinkünar da, bugüne kadar yaptığı hizmetler dolayısıyla Doç. Dr. Daş'a teşekkür etti.
- Kaynak: AA
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