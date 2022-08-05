Hastanede bebek kaçırılmasına karşı 'çip'li takip - Son Dakika
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Hastanede bebek kaçırılmasına karşı 'çip'li takip

05.08.2022 10:58

ADANA Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bebeklerin kaçırılıp karıştırılmasını önlemek adına uygulanan 'Pembe Kod Takip Sistemi'nin tatbikatı yapıldı.

ADANA Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bebeklerin kaçırılıp karıştırılmasını önlemek adına uygulanan 'Pembe Kod Takip Sistemi'nin tatbikatı yapıldı. Hastanenin Destek ve Kalite Hizmetleri Müdürü Nuri Karslıoğlu, anne ve bebeğin bileğine takılan 'çipli bileklik' ile anne ve bebeğin güvenliğinin sağlandığını söyledi.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bebeklerin kaçırılması ya da karıştırılmasını önlemek adına 2017 yılında 'Pembe Kod Takip Sistemi' uygulamaya konuldu. Anne ve bebeğin bileğine takılan 'çipli bileklik'le takip sağlanan proje, 2018'de Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) 'Sağlıkta En İyi Radyo Frekansı ile Tanımlama Teknolojisi Çözümü' ödülünü aldı. Pembe Kod Takip Sistemi sayesinde bebeklerin ve annelerin bileğine takılan çip, 1,5 metre birbirinden uzaklaştırıldığı an, hareket sensörlerinin devreye girmesiyle alarm çalıyor ve bina kapıları otomatik olarak kilitleniyor.

Hastanedeki Pembe Kod Takip Sistemi aşamalarının tatbikatında; yeni doğmuş bir bebeğin annesinin yanından çıkarılmasıyla alarm çalmaya başladı. Otomatik olarak kilitlenen kapıların ardından en yakın güvenlik personeli teyakkuza geçip bebeğe ulaştı.'ANNE VE BEBEĞİN GÜVENLİĞİ SAĞLANIYOR'Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Destek ve Kalite Hizmetleri Müdürü Nuri Karslıoğlu, uygulanan 'Pembe Kod Takip Sistemi' ile ilgili bilgiler vererek, "Bugüne kadar hastanemizde 53 binin üzerinde bebek doğumu gerçekleşti. Doğan her bebeğe güvenliklerini sağlamak için çipli bilekliklerden takıldı. Anneyle bebeğin yaklaşık 1,5 metre ayrılması durumunda 'Pembe kod' dediğimiz sistem devreye girmektedir. Sistem devreye girdiği an güvenlik odasına kod düşmektedir ve bölgenin güvenliği, bebeğin kaçırılmaması açısından bölge izole edilmektedir. Sistem sayesinde anne ve bebeğin güvenliği sağlanmaktadır. Açılışımızdan bu yana böyle bir olayla karşılaşmadık. Tatbikatlarımızda olumlu sonuçlar almaktayız" dedi.Yeni doğum yapan Ayşe Orhan, uygulamaya ilk kez şahit olduğunu belirterek, "Daha önce böyle bir uygulamayı duymamıştım. Şu anda olumsuz bir şey olduğu zaman bütün hastanede güvenlik sistemlerinin devreye gireceği için çok memnunum. Daha rahat ve huzurluyum" dedi.

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Kaynak: DHA

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Amerika Birleşik Devletleri, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hastanede bebek kaçırılmasına karşı 'çip'li takip - Son Dakika

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