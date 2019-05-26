Son Dakika Haberleri: Adana Şehir Hastanesi ailesi iftarda buluştu

Adana Şehir Hastanesi ailesi iftarda buluştu

5 saat önce

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin idare ve işletme birimi iftar yemeğinde bir araya geldi.

Adana Şehir Hastanesi ailesi iftarda buluştu, System.String[]
Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin idare ve işletme birimi iftar yemeğinde bir araya geldi.

Haka Restoran tarafından hastanede düzenlenen iftar yemeğine, Rönesans İşletme Hizmetleri Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi İşletme Müdürü Mehmet Karakuş, Başhekim Yardımcıları Atilla Bulut, Davut Yılmaz, Yarkın Özenli ve Dudu Dede ile idare ve işletme birimi çalışanları katıldı.

Ortak hedefi, "En yüksek teknolojinin kullanıldığı, modern ve ferah bir hastane yapısı içinde, akademik kadroları, bilgi-tecrübe yönünden güçlüsağlık kadroları ve şirket çalışanlarıyla en kaliteli sağlık hizmetini sunmak" olan hastanenin idare ve işletme birimi çalışanları, aynı sofra etrafında buluşup hem sohbet etme hem de iftarlarını birlikte yapma imkanı buldular. - ADANA
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 11:46 Kaynak: İHA
Mehmet Karakuş, Adana, Güncel
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