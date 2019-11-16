Son Dakika Haberleri: Adana Şehir Hastanesi "Anne Dostu Hastane" unvanı aldı
Son Dakika Güncel Adana Şehir Hastanesi 'Anne Dostu Hastane' unvanı aldı - Son Dakika

Adana Şehir Hastanesi "Anne Dostu Hastane" unvanı aldı

6 saat önce

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ulusal Anne Dostu Hastane kriterlerini başarıyla tamamlayarak 'Anne Dostu Hastane" unvanı da almaya hak kazandı.

Adana Şehir Hastanesi

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ulusal Anne Dostu Hastane kriterlerini başarıyla tamamlayarak 'Anne Dostu Hastane" unvanı da almaya hak kazandı.


Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Kadın ve Üreme Sağlığı Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen program kapsamında, daha önce " Bebek Dostu Hastane" ve "Yenidoğan Yoğun Bakım Dostu Hastane" unvanına sahip olan Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sağlık Bakanlığı Anne Dostu Hastane değerlendirme ekibini konuk etti.


Adana Halk Sağlığı Başkanlığından Dr. Çiğdem Çalışkan ve Doç.Dr. Hakan Nazik'in eşlik ettiği Anne Dostu Hastane değerlendirme ekibinde yer alan Uzm. Dr. Erkan Sağlam, Bilgen Pir, Aysel Mellas, Uzm. Dr. Latif Taner, Uzm. Dr. Sibel Sarıaslan ve Uzm. Dr. Zübeyde Gündede hastanede çeşitli incelemelerde bulundu.


Değerlendirme Başkanı Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Ertan Sağlam, yapılan incelemenin ardından Ulusal Anne Dostu Hastane kriterlerini başarıyla tamamlayan hastaneye "Anne Dostu Hastane" unvanı belgesini Başhekim Doç. Dr. Koray Daş'a takdim etti.


Başhekim Doç. Dr. Koray Daş, güvenli ve kaliteli gebelik izlemi ve doğum hizmeti almanın bütün anne adaylarının hakkı olduğunu belirtti. Daş, hastanelerinde anne sağlığı hizmetlerinin niteliğini ve niceliğini artırarak, güvenli, kaliteli doğum hizmetine ulaşmalarını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda elde edilen Anne Dostu Hastane unvanı için emeği geçen herkese teşekkür etti.


Sağlık Bakanlığı hastanelerin güvenli, kaliteli doğum hizmetine ulaşmalarını sağlamak amacıyla hayata geçirilen Anne Dostu Hastane modelinde; mahremiyete dayalı tek kişilik "Doğum Üniteleri"nin oluşturulması esas alınıyor. Normal doğumu özendirmek, müdahale oranlarını azaltmak hedefleniyor. Yanında uygun bir refakatçi ile gebeler kendilerini rahat ev ortamında hissedebiliyor ve hareket özgürlüğü sağlanabiliyor. - ADANA

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 10:28 Kaynak: İHA
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