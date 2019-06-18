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Adana Şehir Hastanesi Korusu'ndan müzik şöleni

51 dakika önce

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, sağlık çalışanlarının oluşturduğu koro, aralarında işitme engelli personelin de olduğu davetlilere müzik şöleni sundu.

Adana Şehir Hastanesi Korusu'ndan müzik şöleni, System.String[]
Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, sağlık çalışanlarının oluşturduğu koro, aralarında işitme engelli personelin de olduğu davetlilere müzik şöleni sundu.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Koray Daş'ın, doktorların, hemşirelerin ve sağlık personelinin katıldığı konserde, Türk Sanat Müziği'nin en sevilen eserleri seslendirildi.

İşitme engellilerin de unutulmadığı konserde; hastanenin sağlık personeli Sezen Topçu'nun işaret diliyle icra ettiği şarkı, "kapat gözlerini" adlı şarkı katılımcılardan büyük alkış ve beğeni topladı.

Konserde; Ahmet Tuğanalp "Leyla Bir Özge Candır", Şükran Güzel "Kederli Günlerimde", Betül Güzel "Akasyalar Açarken", Emel Uğurluakdo "Bırak Ellerimi", Hasan Leblebici "Bir Kızıl Goncaya Benzer Dudağın", Atike Arıkan "Ne Olursun Güzelim Sevsen Beni", Elif Erdoğan "Kadehinde Zehir Olsa", Levent İşim "Baharı Bekleyen Kumrular Gibi", Neşe Şenel "Tatlı Dillim", Figen Canbo "Damarımda Kanımsın" şarkılarını seslendirirken, "Gezdiğim Dikenli Aşk Yollarında" ve "Aşkınla Yana Yana" eserlerini koro tek bir ağızdan söyledi.

Nostaljik eserler, dinleyenlerden bol bol alkış aldı. - ADANA
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 01:37 Kaynak: İHA
Adana, Güncel
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