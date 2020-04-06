Adana Şehir Hastanesi, Kovid-19'la mücadelede aktif rol alıyor - Son Dakika

Teknolojik ve fiziki imkanlarıyla " Doğu Akdeniz'in sağlık üssü" haline gelen ve yaklaşık 2,5 yıldır hizmet veren Adana Şehir Hastanesi, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede de aktif rol alıyor.

Kamu-özel sektör iş birliği modeliyle Eylül 2017'de hizmete giren Adana Şehir Hastanesi, kent ve çevre illerin yanı sıra özellikle Orta Doğu ülkelerinden gelen hastaların da umudu oluyor.

Türkiye'de ilk inme merkezine sahip, şehir hastaneleri arasında ilk kadavradan nakil operasyonunu gerçekleştiren ve birçok alanda önemli başarılara imza atılan hastanede, 1550 yatak, 330 poliklinik, 948 oda, 225 yoğun bakım yatağı, 61 de ameliyathaneyle hizmet veriliyor.

Ameliyathanelerinde kullanılan cerrahi aletler büyük bir titizlik ve özenle sterilize edilerek üzerinde yer alan "karekod"la, çarşaftan doktor önlüklerine ve ameliyathane örtülerine kadar bütün tekstil ürünleri de "çipli takip sistemi" ile kontrol edilen hastanede, 597 hekim ve 2 bin 55 yardımcı sağlık personeli görev alıyor.

Ameliyat ve muayene sayıları

Açıldığı günden bu yana vatandaşlara umut olan hastanede, 215 binden fazla hasta ameliyat edildi, 6 milyondan fazla muayene işlemi gerçekleştirildi.

Hastanede, açılış yılında eylül-aralık döneminde 22 bin 580, 2018'de 80 bin 526, 2019'da 96 bin 356, bu yıl da mart sonu itibarıyla 15 bin 724 olmak üzere 215 bin 186 kişiye cerrahi müdahale yapıldı.

Adana Şehir Hastanesinde 2017'de 667 bin 441, 2018'de 2 milyon 374 bin 376, 2019'da 2 milyon 775 bin 306, bu sene de mart sonu itibarıyla 590 bin 351 olmak üzere 6 milyon 407 bin 474 muayene işlemi gerçekleştirildi.

Kovid-19'la mücadelede "kan değişimi" modeli üzerinde çalışılıyor

Kovid-19'la mücadelede aktif olarak kullanılan Adana Şehir Hastanesinde 100'ü yoğun bakım, 320'si servis olmak üzere 420 yatak bu hastalıkla mücadele için ayrıldı.

Hem tanı hem tedavi sürecinin yürütüldüğü hastane, Kovid-19 salgını nedeniyle hem Adana'nın hem bölge kentlerinin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde yeniden organize edildi.

Hastanede, kısa zaman içinde dünyada sadece çok az hastanede uygulanan yeni bir tedavi yöntemine de başlanacak. Kovid-19'u yenen hastalarla tedavisi sürenler arasında yapılacak "kan değişimi" uygulamasıyla, tedavi sürecinde de önemli bir adım atılacak.

Bu konuda kapsamlı çalışmaların yürütüldüğü hastanede, Sağlık Bakanlığının da onayı ile "kan değişimi" yapılarak gerçekleştirilecek tedavi süreci de başlayacak.