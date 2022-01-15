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Adana Şehir Hastanesinde uygulanan "tıbbi çamur" tedavisi ağrısız yaşam sunuyor - Son Dakika

Adana Şehir Hastanesinde uygulanan "tıbbi çamur" tedavisi ağrısız yaşam sunuyor

15.01.2022 11:47

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, kireçlenme, romatizma, bel, boyun ve eklem rahatsızlığı olanlar uygulanan tıbbi çamur tedavisiyle (peloidoterapi) sağlığına kavuşuyor.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, kireçlenme, romatizma, bel, boyun ve eklem rahatsızlığı olanlar uygulanan tıbbi çamur tedavisiyle (peloidoterapi) sağlığına kavuşuyor.

İstanbul'un Tuzla ilçesinden getirilen Sağlık Bakanlığının belirlediği kriterlere göre hazırlanan çamur, yaklaşık 45 santigrat dereceye kadar ısıtılıyor.

Bakterilerden arındırılmış "peloid" adlı tıbbi çamur, ısıtılmasının ardından boyun, bel fıtığı ile kireçlenme gibi rahatsızlıkları bulunan ve kas ağrısı çeken hastalara uygulanıyor.

Hastalar, ağrıyan bölgelerine sürülerek 20 dakika bekletilen ve 10 seans uygulanan çamur tedavisiyle şifa buluyor.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji Uzman Dr. Ali Suat Kuzu, AA muhabirine, hastanelerinde iki aydan bu yana tıbbi çamur tedavisi uyguladıklarını söyledi.

Hastaların ağrı şikayetiyle başvurdukları poliklinikte tetkiklerinden sonra uygun görülmesi halinde tıbbi çamur tedavisine yönlendirildiğini aktaran Kuzu, çamur tedavisinin kas-iskelet sistemi rahatsızlıklarında uygulandığını belirtti.

-"İki ayda 110 hastaya 1000 seansın üzerinde tedavi verdik"

Kuzu, şu anda hastanelerinde bel, boyun fıtığı olan ve eklem kireçlenmesi bulunan 25 hastanın seanslarının devam ettiğini anlatarak, şöyle devam etti:

"Hastalarımıza 10 seans çamur tedavisi uyguluyoruz. 10 seansın sonunda da hastalara birtakım egzersizler veriyoruz. Şu anda günlük 25 hastayı tedavi ediyoruz. Açıldığımızdan bu yana iki ayda 110 hastaya 1000 seansın üzerinde tedavi verdik. Hastaların genelde şikayeti ağrı ve hareket kısıtlılığı oluyor. Çamurun ağrıyı azaltıcı, iltihabı giderici ve hareketleri artırıcı, daha doğrusu geri kazandırıcı etkisi var. Bu şekilde hastanın yaşam kalitesini de artırmış oluyoruz. Diğer ağrı kesici ve cerrahi ihtiyacını da geciktirmiş oluyoruz veya önlemiş oluyoruz."

Ağrısı bulunan hastaları çamur tedavisine uygunluk için değerlendirilmek üzere Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji polikliniğine beklediklerini belirten Kuzu, bu tedavinin gerekli raporların çıkarılmasının ardından ücretsiz verildiğini söyledi.

Tıbbi çamur tedavisinin çok az yerde uygulandığını ifade eden Kuzu, "Burası Adana bölgemizde tek şu anda. Şehir hastanelerinde de şu anda sadece Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde uygulanıyor." dedi.

"4 seans gelmeme rağmen sonuç iyi"

Boyun fıtığı rahatsızlığı nedeniyle çamur tedavisi uygulanan 52 yaşındaki Mehmet Sarıkalkan, dört seans gelmesine rağmen sonucun çok iyi olduğunu anlattı.

Daha önce boynunu kıpırdatamadığını aktaran Sarıkalkan, "Şu anda rahat şekilde sağa sola, öne arkaya çevirebiliyorum. Çamur tedavisinden sonra boynumda epey bir rahatlama oldu. Herkese tavsiye ederim." diye konuştu.

"Artık yürüyebiliyorum"

Hastalardan 67 yaşındaki Güler Bağış, üç yıldan bu yana bel fıtığı nedeniyle ağrılar çektiğini, ancak tıbbi çamur sayesinde bu şikayetlerinden kurtulduğunu söyledi.

Tedaviye başlayalı altı seans olduğunu dile getiren Bağış, "Çok iyiyim Allah'a binlerce şükür. Artık yürüyebiliyorum. Önceden eğilemiyordum, iki dakika ayakta duramıyordum. Yatarken sağa sola dönemiyordum, şimdi çok şükür iyiyim. Bu hizmeti buraya getirene çok teşekkür ediyorum. Herkes gelsin, tavsiye ederim." dedi.

Belinde dört yıldan bu yana devam eden ağrı nedeniyle çamur tedavisine başladığını anlatan 44 yaşındaki Zafer Çekiç de bu uygulama sayesinde belindeki kramplardan kurtulduğunu, artık daha rahat oturabildiğini kaydetti.

Adana Şehir Hastanesinde uygulanan tıbbi çamur tedavisi ağrısız yaşam sunuyor
Adana Şehir Hastanesinde uygulanan tıbbi çamur tedavisi ağrısız yaşam sunuyor
Adana Şehir Hastanesinde uygulanan tıbbi çamur tedavisi ağrısız yaşam sunuyor

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Araştırma, İstanbul, İskelet, Adana, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana Şehir Hastanesinde uygulanan 'tıbbi çamur' tedavisi ağrısız yaşam sunuyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana Şehir Hastanesinde uygulanan "tıbbi çamur" tedavisi ağrısız yaşam sunuyor - Son Dakika
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