Adana Şehir Hastanesinde yoğun bakım hemşirelerine eğitim

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde dört ilden hemşirelerin yer aldığı "Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifika Programı" başladı.

Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifika Programı Koordinatörü İsa Tuncay, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Eğitim Salonunda gerçekleştirilen etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, eğitime Adana, Gaziantep, Şanlıurfa ve İstanbul'dan 16 kursiyerin katıldığı kaydetti.

Eğitimde, yoğun bakım servislerinin, hastanın fizyolojik, psikolojik ve sosyal dengesini en iyi duruma getirmeyi sağladığını ifade eden Tuncay, bu birimde çalışan sağlık personellerinin en iyi şekilde eğitim alması gerektiğini belirtti.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Servisi Sorumlu Hekimi Prof. Dr. Murat Gündüz de, yoğun bakım servislerinin en üst kalitede hizmet vermesinin, bu alanda çalışan sağlık profesyonellerinin eğitimiyle gerçekleşebileceğini aktardı.

Yoğun bakım servisine ilişkin teorik ve pratik bilgilerin paylaşılacağı kursun altı hafta süreceği öğrenildi.