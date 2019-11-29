Son Dakika Haberleri: Adana şehit bünyamin çabuk memleketinde son yolculuğuna uğurlandı
Son Dakika Güncel Adana şehit bünyamin çabuk memleketinde son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Adana şehit bünyamin çabuk memleketinde son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

ADANA Şehit Bünyamin Çabuk memleketinde son yolculuğuna uğurlandı.

ADANA Şehit Bünyamin Çabuk memleketinde son yolculuğuna uğurlandı

Adana şehit bünyamin çabuk memleketinde son yolculuğuna uğurlandı

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 03:38 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Economist: NATO Zirvesi'nde birçok liderin aklında Türkiye'deki nükleer bombalar olacak
İstanbul'da "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması yapılıyor Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama: Tedavi süreci bitmiştir Cumhurbaşkanı Erdoğan, tezkeresine 10 gün kalan askere kalem hediye etti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2019 22:10:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adana şehit bünyamin çabuk memleketinde son yolculuğuna uğurlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]