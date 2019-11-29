Son Dakika › Güncel › Adana şehit bünyamin çabuk memleketinde son yolculuğuna uğurlandı-2 - Son Dakika
Adana şehit bünyamin çabuk memleketinde son yolculuğuna uğurlandı-2
6 saat önce
ADANA Şehit Bünyamin Çabuk memleketinde son yolculuğuna uğurlandı-2 (EKİYLE)
Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 03:54 Kaynak: DHA
ADANA Şehit Bünyamin Çabuk memleketinde son yolculuğuna uğurlandı-2 (EKİYLE)
Economist: NATO Zirvesi'nde birçok liderin aklında Türkiye'deki nükleer bombalar olacak İstanbul'da "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması yapılıyor Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama: Tedavi süreci bitmiştir Cumhurbaşkanı Erdoğan, tezkeresine 10 gün kalan askere kalem hediye etti