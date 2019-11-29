Son Dakika Haberleri: Adana şehit bünyamin çabuk memleketinde son yolculuğuna uğurlandı-5
Son Dakika Güncel Adana şehit bünyamin çabuk memleketinde son yolculuğuna uğurlandı-5 - Son Dakika

Adana şehit bünyamin çabuk memleketinde son yolculuğuna uğurlandı-5

6 saat önce

ADANA Şehit Bünyamin Çabuk memleketinde son yolculuğuna uğurlandı-5.

ADANA Şehit Bünyamin Çabuk memleketinde son yolculuğuna uğurlandı-5

Adana şehit bünyamin çabuk memleketinde son yolculuğuna uğurlandı-5

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 07:12 Kaynak: DHA
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