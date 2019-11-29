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Adana şehit bünyamin çabuk memleketinde son yolculuğuna uğurlandı-5
6 saat önce
ADANA Şehit Bünyamin Çabuk memleketinde son yolculuğuna uğurlandı-5.
Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 07:12 Kaynak: DHA
ADANA Şehit Bünyamin Çabuk memleketinde son yolculuğuna uğurlandı-5
Meteoroloji Doğu Anadolu'yu uyardı: Hafta sonu yoğun kar yağışı bekleniyor Etyen Mahçupyan, Davutoğlu'nun kuracağı partinin kurucular kurulunda yer alacak Meteoroloji'den yurt geneline uyarı: Sağanak ve kar yağışı bekleniyor Şaban Vatan hakkında tanığın evine yaklaşmama kararını ihlalden soruşturma başlatıldı