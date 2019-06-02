Son Dakika Haberleri: Adana Şehit Ercan Sanca, memleketi Adana'da toprağa verildi
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Adana Şehit Ercan Sanca, memleketi Adana'da toprağa verildi

1 saat önce

Adana Şehit Ercan Sanca, memleketi Adana'da toprağa verildi(Tür: Yurt)

Adana Şehit Ercan Sanca, memleketi Adana'da toprağa verildi
(Tür: Yurt)
Adana Şehit Ercan Sanca, memleketi Adana'da toprağa verildi
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 03:10 Kaynak: DHA
Adana, Güncel
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