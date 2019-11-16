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Adana şehit piyade sözleşmeli er bekir can hereklioğlu son yolculuğuna uğurlandı-1
6 saat önce
ADANA Şehit Piyade Sözleşmeli Er Bekir Can Hereklioğlu son yolculuğuna uğurlandı-1.
Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 03:50 Kaynak: DHA
ADANA Şehit Piyade Sözleşmeli Er Bekir Can Hereklioğlu son yolculuğuna uğurlandı-1
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