Son Dakika Haberleri: Adana şehit piyade sözleşmeli er bekir can hereklioğlu son yolculuğuna uğurlandı-1
Son Dakika Güncel Adana şehit piyade sözleşmeli er bekir can hereklioğlu son yolculuğuna uğurlandı-1 - Son Dakika

Adana şehit piyade sözleşmeli er bekir can hereklioğlu son yolculuğuna uğurlandı-1

6 saat önce

ADANA Şehit Piyade Sözleşmeli Er Bekir Can Hereklioğlu son yolculuğuna uğurlandı-1.

ADANA Şehit Piyade Sözleşmeli Er Bekir Can Hereklioğlu son yolculuğuna uğurlandı-1

Adana şehit piyade sözleşmeli er bekir can hereklioğlu son yolculuğuna uğurlandı-1

Piyade, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 03:50 Kaynak: DHA
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