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Adana şehit piyade sözleşmeli er bekir can hereklioğlu son yolculuğuna uğurlandı-2
6 saat önce
ADANA Şehit Piyade Sözleşmeli Er Bekir Can Hereklioğlu son yolculuğuna uğurlandı-2.
Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 05:24 Kaynak: DHA
ADANA Şehit Piyade Sözleşmeli Er Bekir Can Hereklioğlu son yolculuğuna uğurlandı-2
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