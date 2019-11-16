Son Dakika Haberleri: Adana şehit piyade sözleşmeli er bekir can hereklioğlu son yolculuğuna uğurlandı-2
Son Dakika Güncel Adana şehit piyade sözleşmeli er bekir can hereklioğlu son yolculuğuna uğurlandı-2 - Son Dakika

Adana şehit piyade sözleşmeli er bekir can hereklioğlu son yolculuğuna uğurlandı-2

6 saat önce

ADANA Şehit Piyade Sözleşmeli Er Bekir Can Hereklioğlu son yolculuğuna uğurlandı-2.

ADANA Şehit Piyade Sözleşmeli Er Bekir Can Hereklioğlu son yolculuğuna uğurlandı-2

Adana şehit piyade sözleşmeli er bekir can hereklioğlu son yolculuğuna uğurlandı-2

Piyade, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 05:24 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Belediye hoparlöründen öldüğü ilanını duyan esnaf hayatının şokunu yaşadı
Alman basını, ABD görüşmesiyle ilgili Erdoğan'ı överken Trump'ı yerden yere vurdu Çarptığı yaralıyı "ekmek servisim var" diyerek bıraktı, vatandaşlar tepki gösterdi Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj hamlesi Rumları gerdi: Türkler sondajı durdursun

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2019 23:57:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adana şehit piyade sözleşmeli er bekir can hereklioğlu son yolculuğuna uğurlandı-2
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]