Adana Şehit polis memurunun 14 yıl 5 ay hapis cezasıyla aranan katil zanlısı, yakalandı-ARŞİV
1 saat önce
Adana Şehit polis memurunun 14 yıl 5 ay hapis cezasıyla aranan katil zanlısı, yakalandı-ARŞİV(Tür: Yurt)
Adana
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 03:10 Kaynak: DHA
Şehit polis memurunun 14 yıl 5 ay hapis cezasıyla aranan katil zanlısı, yakalandı-ARŞİV
(Tür: Yurt)
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