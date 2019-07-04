Son Dakika Haberleri: Adana Şehit polis memurunun 14 yıl 5 ay hapis cezasıyla aranan katil zanlısı, yakalandı-ARŞİV
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Adana Şehit polis memurunun 14 yıl 5 ay hapis cezasıyla aranan katil zanlısı, yakalandı-ARŞİV

1 saat önce

Adana Şehit polis memurunun 14 yıl 5 ay hapis cezasıyla aranan katil zanlısı, yakalandı-ARŞİV(Tür: Yurt)

Adana Şehit polis memurunun 14 yıl 5 ay hapis cezasıyla aranan katil zanlısı, yakalandı-ARŞİV
(Tür: Yurt)
Adana Şehit polis memurunun 14 yıl 5 ay hapis cezasıyla aranan katil zanlısı, yakalandı-ARŞİV
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 03:10 Kaynak: DHA
Adana, Güncel
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