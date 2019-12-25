Adana sele teslim oldu (10) - Son Dakika
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Adana sele teslim oldu (10)

6 saat önce

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: SIKINTILAR GİDERİLECEKAK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da yaşanan sağanak yağış ve selle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

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AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: SIKINTILAR GİDERİLECEK

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da yaşanan sağanak yağış ve selle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Çelik, "Adana'mızdaki sıkıntıların giderilmesi için bakanlıklarımız yakından ilgileniyor. Sıkıntıların giderilmesi için tüm imkanlar seferber edilmiştir. Adana Valiliği'nde oluşturulan kriz masası hem koordinasyonu sağlayarak hem de sahada bizzat incelemeler yaparak sorunlara müdahale ediyor" dedi.

HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Son yılların en büyük sel felaketiyle ilgili hasar tespit çalışmalarının da devam ettiğini belirten Çelik, "Ayrıca hasar tespiti yapılıyor. Bakanlıklarımızın birimleri, genel müdürlükleri, başkanlıkları Adana'mızda bizzat sahada durumu değerlendiriyorlar.  Yaraların sarılması için  çalışmalar aralıksız sürecek" diye konuştu.


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Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 05:05 Kaynak: DHA
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