Adana sele teslim oldu - Son Dakika
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Adana sele teslim oldu

6 saat önce

Adana sele teslim oldu (2)YOL ÇÖKTÜAdana'da kuvvetli sağanak nedeniyle sel suları altında kalan İmamoğlu-Adana karayolunun Mustafalar mevkiinde çökme meydana geldi.

Adana sele teslim oldu (2)

YOL ÇÖKTÜ

Adana'da kuvvetli sağanak nedeniyle sel suları altında kalan İmamoğlu-Adana karayolunun Mustafalar mevkiinde çökme meydana geldi. Çökme nedeniyle araç trafiği kontrollü olarak sağlanıyor.

KAR YAĞIŞI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Kırsal ilçelerden Feke'de 2 gündür aralıksız olarak devam eden yoğun karla karışık sağanak hayatı olumsuz etkiledi. İlçede 30 mahallenin bulunduğu batı kısmında bazı yollar ulaşıma kapandı. Feke Belediyesi ve Adana Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin ortak yaptığı çalışmalarla ana yollar ulaşıma açıldı. Kar yağışının etkili olduğu bölgede elektrik direklerinin devrildiği, birçok hatta tellerin koptuğu ve mahallelere elektrik verilemediği kaydedildi.

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HABER Ali GÖKDAL- Uğur SELÇİKFEKE, İMAMOĞLU (Adana), (DHA)

Adana sele teslim oldu

İmamoğlu, Adana, Feke, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 10:48 Kaynak: DHA
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