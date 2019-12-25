Adana sele teslim oldu (5) - Son Dakika
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Adana sele teslim oldu (5)

6 saat önce

KOLONLARINDA ÇATLAK OLAN BİNA BOŞALTILDISeyhan ilçesi Alidede Mahallesi'nde bir bina kolonlarında oluşan çatlaktan dolayı boşaltıldı.

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KOLONLARINDA ÇATLAK OLAN BİNA BOŞALTILDI

Seyhan ilçesi Alidede Mahallesi'nde bir bina kolonlarında oluşan çatlaktan dolayı boşaltıldı. Binadaki zararın, yanında bulunan inşaat temel kazısında yağış nedeniyle oluşan heyelandan kaynaklandığı ileri sürüldü. Olay yerine gelen belediye ekipleri, binanın tahliye edilmesini istedi. Duruma tepki gösteren ev sahibi Yılmaz Gül ve Neşe Pınarbaşı, "Yıllardır oturduğumuz ev çökme tehlikesi geçiriyor. Temel kazısında yağıştan dolayı heyelan oldu. Evimizin kolonlarında büyük çatlaklar var" dedi.

İŞ YERLERİNİ SU BASTI

Adana'da, etkisini gösteren şiddetli yağışta bazı iş yerleri sular altında kaldı. Sabah saatlerinde iş yerlerini açanlar, sularla karşılaştı. Bir tamirci dükkanındaki koltuk da sel sularının içinde kaldı.

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Seyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 12:50 Kaynak: DHA
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