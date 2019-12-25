Adana sele teslim oldu (7) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana sele teslim oldu (7) - Son Dakika

Adana sele teslim oldu (7)

6 saat önce

ÇUKUROVA'DA DA KRİZ MASASI OLUŞTURULDUÇukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Acil Müdahale Birimi ve Adana Valiliği tarafından oluşturulan kriz masası ile koordineli olarak belediye bünyesinde de kriz masası oluşturduklarını bildirdi.

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ÇUKUROVA'DA DA KRİZ MASASI OLUŞTURULDU

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Acil Müdahale Birimi ve Adana Valiliği tarafından oluşturulan kriz masası ile koordineli olarak belediye bünyesinde de kriz masası oluşturduklarını bildirdi. Kenti etkisi altına alan yağışların Çukurova ilçesinde olumsuzluğa yol açmadığını söyleyen Başkan Çetin, "Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için bütün önlemlerimizi aldık. Oluşturduğumuz kriz masasıyla çalışmaların koordineli yürütülmesini sağlıyoruz. Çukurovalı hemşerilerimiz yoğun yağışlardan olumsuz etkilenmedi" dedi.


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Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 01:17 Kaynak: DHA
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