Adana sele teslim oldu (7) - Son Dakika

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ÇUKUROVA'DA DA KRİZ MASASI OLUŞTURULDUÇukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Acil Müdahale Birimi ve Adana Valiliği tarafından oluşturulan kriz masası ile koordineli olarak belediye bünyesinde de kriz masası oluşturduklarını bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 01:17 Kaynak: DHA
ÇUKUROVA'DA DA KRİZ MASASI OLUŞTURULDU
Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Acil Müdahale Birimi ve Adana Valiliği tarafından oluşturulan kriz masası ile koordineli olarak belediye bünyesinde de kriz masası oluşturduklarını bildirdi. Kenti etkisi altına alan yağışların Çukurova ilçesinde olumsuzluğa yol açmadığını söyleyen Başkan Çetin, "Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için bütün önlemlerimizi aldık. Oluşturduğumuz kriz masasıyla çalışmaların koordineli yürütülmesini sağlıyoruz. Çukurovalı hemşerilerimiz yoğun yağışlardan olumsuz etkilenmedi" dedi.
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