Adana sele teslim oldu (8) - Son Dakika

Adana sele teslim oldu (8)
6 saat önce
CEYHAN NEHRİ TAŞTIAdana ve ilçelerinde etkisini gösteren yoğun yağış nedeniyle Ceyhan Nehri'nde taşkınlar meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 01:38 Kaynak: DHA
CEYHAN NEHRİ TAŞTI
Adana ve ilçelerinde etkisini gösteren yoğun yağış nedeniyle Ceyhan Nehri'nde taşkınlar meydana geldi. AFAD ekiplerinin sevk edildiği derelerin de taştığı bölgelerde etrafını suların sardığı evlere ulaşım botlarla sağlandı. Sabah saatlerinde ekipler tarafından evlerinden çıkamayanlara gıda yardımlarında bulunulduğu kaydedildi. Bölgede yağış devam ediyor. Ceyhun
ÖZER/CEYHAN (Adana),
Son Dakika Adana'da sağanak nedeniyle evlerinde mahsur kalanlar botla kurtarıldı Adana'da 2 gündür devam eden sağanak yağış sonrası kent sular altında kaldı Adana'da aşırı yağış nedeniyle evsiz kalan kadın gözyaşlarına boğuldu Adana'da selde mahsur kalan vatandaşlar helikopter ile kurtarıldı