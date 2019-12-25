Adana sele teslim oldu (8) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana sele teslim oldu (8) - Son Dakika

Adana sele teslim oldu (8)

6 saat önce

CEYHAN NEHRİ TAŞTIAdana ve ilçelerinde etkisini gösteren yoğun yağış nedeniyle Ceyhan Nehri'nde taşkınlar meydana geldi.

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CEYHAN NEHRİ TAŞTI

Adana ve ilçelerinde etkisini gösteren yoğun yağış nedeniyle Ceyhan Nehri'nde taşkınlar meydana geldi. AFAD ekiplerinin sevk edildiği derelerin de taştığı bölgelerde etrafını suların sardığı evlere ulaşım botlarla sağlandı. Sabah saatlerinde ekipler tarafından evlerinden çıkamayanlara gıda yardımlarında bulunulduğu kaydedildi. Bölgede yağış devam ediyor.

Ceyhun ÖZER/CEYHAN (Adana),


Ceyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 01:38 Kaynak: DHA
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